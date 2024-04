Seis elementos da Polícia Florestal distinguidos pelos seus 15 anos de serviço

Seis elementos da Polícia Florestal, três Mestres florestais principais e 3 mestres florestais foram, hoje, condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, pelos seus 15 anos de serviço.

A distinção foi entregue na cerimónia do 64.º aniversário do Jardim Botânico, onde estiveram presentes o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

De destacar que o Corpo de Polícia Florestal da RAM, sob tutela do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), prevê nos seus estatutos que os elementos que atinjam 15 anos de serviço efetivo na carreira sem terem sido objeto de nenhuma sanção disciplinar lhes possa ser atribuída a Medalha por Comportamento Exemplar.

Uma nota enviada à redação mais informa que o Corpo de Polícia Florestal é composto no momento por 82 elementos e goza de competências próprias na área das Florestas e da Conservação da Natureza.

“O CPF surge em 1913, em consequência do movimento reformador, proveniente da instauração da República em 1910 e que criou o “Regulamento do Serviço de Polícia Rural e Florestal no Arquipélago da Madeira, um regulamento autónomo e diferente do aplicado no restante território do país, visando corresponder às especificidades desta Região, principalmente da sua orografia e coberto florestal”, sinaliza ainda a mesma nota.