O conselho diretivo do Instituto de Segurança Social, liderado por Micaela Freitas, desencadeou ação inspetiva ao Lar Bela Vista assim como uma outra ao Atalaia Living Care.

A própria admitiu as duas ações em sede da 7.ª Comissão de Inclusão Social e Juventude, que decorre esta tarde. Micaela Freitas afirma que as duas ações ainda decorrem e, por isso, não pode falar delas. A resposta foi ao deputado Miguel Ganança, do JPP, que integra esta comissão reunida desde as 15 horas e presidida por Rubina Leal.