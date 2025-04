Destino Madeira com cinco nomeações para a edição europeia dos World Travel Awards

O Destino Madeira está nomeado para a edição europeia dos World Travel Awards (WTA) 2025 em cinco categorias distintas, anunciou a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (SRETC).

De acordo com a mesma fonte, a edição deste ano, cuja cerimónia irá decorrer em data e local ainda por anunciar, o destino está nomeado nas categorias de: Melhor Destino Insular, Melhor Destino de Aventura, Melhor Destino de Festivais e Eventos, Melhor Destino de Praia (Porto Santo), e Melhor Organismo Oficial de Turismo (Associação de Promoção da Madeira).

Os ‘World Travel Awards’ foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 22 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados “Óscares do Turismo”. Em março de 2024, na gala europeia dos WTA, a Região foi triplamente premiada: voltou a ser o “Melhor Destino Insular da Europa”, o Porto Santo venceu na categoria de “Melhor Destino de Praia da Europa” e a Associação de Promoção da Madeira como “Melhor Entidade de Turismo da Europa”.

“As nomeações do Destino Madeira aos World Travel Awards representam não apenas um reconhecimento da qualidade do nosso destino turístico, mas também o resultado do esforço conjunto de toda a nossa Região – desde os profissionais do setor até cada madeirense que acolhe os visitantes com simpatia e autenticidade”, declara o governante.

Segundo Eduardo Jesus, estas nomeações comprovam “a consistência” do trabalho que tem sido realizado, a qualidade da oferta apresentada e o compromisso contínuo com a inovação e a melhoria da experiência de quem nos visita.

“É também uma motivação adicional para continuarmos a investir num turismo cada vez mais qualificado, equilibrado e alinhado com as expectativas de um viajante moderno e consciente, acrescenta o governante. Convidamos todos a participar na votação como um símbolo de orgulho coletivo e de confiança no futuro do nosso destino”, acrescenta.

As votações para estes prémios decorrem até ao dia 24 de agosto e podem ser submetidas seguindo o link https://www.worldtravelawards.com/vote ou através dos links diretos: