O presidente do Governo Regional, que participa na cerimónia dos 43 anos do Serviço Regional de Proteção Civil, defendeu a importância das ações de sensibilização, sobretudo no cargo das escolas, no sentido de os alunos entenderem a importância deste setor.

Miguel Albuquerque reiterou o compromisso do Executivo madeirense, já concretizado no próximo Orçamento de Estado, de termos um segundo meio aéreo na Madeira ainda antes do fim do ano. Miguel Albuquerque refere que logo que se formar governo, esse segundo meio aéreo deverá estar operacional já este verão. Quanto a desafios, disse ter a ideia de desenvolver dois tipos de drones na ARDITI no sentido de facilitar a deteção de potenciais e reais acidentes. Por outro lado, quer um drone de motor a combustão para os incêndios.

“A minha intenção é, logo após termos orçamento, assinar protocolos para avançar” , disse, partindo do princípio que será Governo. Albuquerque defendeu ainda a importância de os corpos de bombeiros estarem dotados de meios humanos que saibam o que estão a fazer. Criticou ainda os ‘achismos’ e os especialistas ‘ que vão para a televisão dizer asneiras”. “A tendência será para esses narcisistas aparecerem em todo o lado para falarem de coisas que não sabem”, adiantou o chefe do Executivo madeirense.