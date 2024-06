As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, na Região Autónoma da Madeira, são de períodos de céu muito nublado, com vento fraco a moderado de noroeste, soprando, por vezes forte (até 40km/h) nas terras altas, a partir da tarde.

No Funchal em particular, o vento será fraco.

Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de norte com 1,.5 a 2 metros. Na costa Sul, inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar andará nos 21/22ºC.

Já a temperatura ambiente será de 17º(mínima) e 23º (máxima), tanto na Madeira como na ilha do POrto Santo.