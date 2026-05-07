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Acidente faz parar trânsito na Via Rápida entre São Martinho e Cancela

    Acidente faz parar trânsito na Via Rápida entre São Martinho e Cancela
    Zona da Levada
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
07 Maio 2026
19:01

A circulação automóvel na Via Rápida, entre São Martinho e a zona da Cancela, encontra-se fortemente condicionada, com filas extensas e trânsito praticamente parado.

  • Zona de São Martinho
    Zona de São Martinho

Um automobilista relatou estar imobilizado na zona dos Viveiros há cerca de 20 minutos, estando as entradas e saídas da VR1 na Pena, Viveiros e São martinho entupidas.

  • Zona dos Viveiros
    Zona dos Viveiros

Ao que tudo indica, terá ocorrido um acidente no sublanço entre São Gonçalo e o Caniço, na zona do canto do Muro, situação que está a provocar grandes constrangimentos nas entradas e saídas daquela via.

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