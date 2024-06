Logo que o Orçamento do Governo seja aprovado, avançará a estabilização da escarpa da Calheta. Garantia do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que preside à cerimónia dos 522 anos do concelho da Calheta, no Porto de Recreio.

Local onde fez uma reflexão muito rápida sobre a capacidade, competência de Carlos Teles, em fim de mandato, por tudo o que o autarca fez e continua a fazer.

Destacou o grau de desenvolvimento atingido pela Autarquia, destacando que ao longo de todos estes anos, as equipas na Câmara realizam obra. Trata-se de um concelho que é uma nova centralidade na Região Autónoma da Madeira. Considerando que este Município sempre soube, de forma inteligente, trabalhar em cooperação com as outras instituições, o chefe do Executivo louvou o trabalho feito e disse que só um cego é que não quer ver.

Pegando em palavras de Carlos Teles, Miguel Albuquerque também falou dos invejosos que estão sempre a sofrer com o que os outros têm. O presidente do Governo falou ainda no campo de Golfe da Ponta do Pargo, cuja obra já começou e está a decorre muito bem.