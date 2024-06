Decorre, entre 25 e 27 de junho, na Madeira, a Cimeira da Transformação Digital, segunda edição.

Promovida pelo Governo Regional, através das Secretarias Regionais da Saúde e Proteção Civil e do Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA), o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA), a Advancing Technology for Humanity (IEEE), a Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS), o European Institute of Innovation and Technology (EIT Health), a Universidade Nova e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA/FCT-NOVA) e a Universidade do Minho (U-MINHO), o evento terá lugar no Centro de Congressos do Hotel Vida Mar.

“No decorrer da Cimeira vão ser debatidos os temas que estão na ordem do dia, como a inteligência artificial, big data e cibersegurança, literacia digital e inclusão social, e o impacto das tecnologias emergentes em áreas distintas como a saúde, a manufatura, a energia, entre outras.

Além disso, a Cimeira discutirá igualmente o modo como as redes de Centros Europeus de Inovação Digital contribuem para diversificar e facilitar o acesso e oferta de serviços e soluções digitais aos diferentes sectores.

É com vista à criação de oportunidades na área digital que se juntam decisores políticos, autoridades, indústria, investigadores e utilizadores, numa cimeira única de debate e networking ao mais alto nível, apoiada por mecanismos de cooperação em investigação e inovação, que abrirá caminho à próxima geração digital”, é denotado em comunicado à imprensa.

“A Cimeira tem por ambição ser o fórum de excelência para a discussão internacional de antevisões e troca de experiências na área da Engenharia, Tecnologia e Inovação. Para isso conta com um leque de cerca de 100 oradores entre peritos e representantes da sociedade civil, da indústria e da academia de diversas entidades de excelência nacionais e internacionais. Destes destacam-se a Dra. Helena Rodrigues, representante da Comissão Europeia, o Dr. Richard Stevens, Vice-Presidente e Diretor da Unidade Governamental da International Data Coorporation (IDC), e a Dra. Saila Rinne, Coordenadora de políticas europeias na Unidade “eSaúde, Bem-estar e Envelhecimento” na Comissão Europeia. Além disso, a sessão das 9:00 do dia 27 de Junho, contará com uma intervenção do Senhor Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Dr. Pedro Ramos, bem como com intervenções do Prof. Dr. Dimitris Fotiadis, da Foundation for Research and Technology da Universidade de Ioannina e do Prof. Dr. Georg Dorffner, do Medical Cybernetics and Artificial Intelligence da Universidade de Vienna. O programa completo está disponível em https://mdtweek.digit-madeira.pt”, é acrescentado.