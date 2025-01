Durante os últimos três dias a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava, foi palco de diversas iniciativas subordinadas à ‘Literacia do Oceano’, dinamizadas no âmbito do projeto ‘Mare Nostrum’ em implementação naquele estabelecimento de ensino.

As diversas ações tiveram por principal finalidade consciencializar os alunos dos vários níveis de escolaridade da secundária ribeirabravense para a importância da adoção de atitudes informadas e responsáveis sobre o oceano e os seus recursos, alertando para a necessidade de mudança de comportamentos, nomeadamente da assunção de uma postura proativa – agir, intervir e decidir.

Na terça-feira, em colaboração com o Museu de História Natural da Madeira, realizou-se no edifício sede daquela unidade de ensino a palestra ‘Um olhar sobre a biodiversidade marinha da Madeira’, atividade direcionada a alunos de 6.º ano.

Na ocasião, os discentes e demais participantes ficaram a conhecer alguma da biodiversidade marinha da Madeira, com particular enfoque para aspetos tais como as áreas de distribuição da fauna e da flora marinha insular, a identificação dos respetivos habitats, as ameaças à sua conservação, bem como o potencial da biodiversidade enquanto recurso intrínseco de uma Região.

Na quarta-feira, em colaboração com o serviço educativo da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), os alunos de 5.º ano tiveram a oportunidade de participarem numa atividade com realidade virtual e realidade aumentada, denominada “RA Carettacaretta”, designação que identifica de igual modo a espécie marinha alvo de estudo: a tartaruga-comum ou tartaruga-cabeçuda, uma das espécies mais frequentes nas águas da Madeira, naquilo que se traduziu numa sessão muito dinâmica e que despertou nos discentes curiosidade para a aprendizagem por meio de práticas inovadoras.

Já na quinta-feira, desta feita no polo do Campanário da EBSPMA, foram os alunos de 8.º ano o público-alvo de uma palestra cujo mote foi a problemática dos plásticos e a poluição dos oceanos.

‘Num mar de plástico’, foi a designação daquela ação concretizada em colaboração com o Museu de História Natural da Madeira, durante a qual se pretendeu dar a conhecer e possibilitar aos alunos a identificação de alguns dos problemas causados pelos resíduos de plásticos nos oceanos, designadamente para a vida marinha, saúde humana e clima.

A terminar as jornadas, realizou-se uma atividade prática orientada para alunos de 7.º ano, em colaboração com o serviço educativo da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), designada ‘Criação de sabonetes’.

Sensibilizar para a correta deposição dos resíduos de sabão, frequentemente despejados em sistemas de esgoto, e para o respetivo impacte dos seus constituintes nos ecossistemas marinhos foram alguns dos objetivos que nortearam a dinamização da referida a iniciativa.