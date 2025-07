O secretário regional da Economia visita, amanhã, pelas 10 horas, a sede da Madeira Parques Empresariais, SA, a qual é tida “como um instrumento estratégico para o desenvolvimento empresarial e económico da Região Autónoma da Madeira”.

Segundo uma nota da Secretaria liderada por José Manuel Rodrigues, “desde 2001 que as infraestruturas criadas na Madeira e no Porto Santo têm vindo a constituir-se como verdadeiros polos de desenvolvimento e de ordenamento do território e como um exemplo de cooperação empresarial.”

A concentração dos diferentes setores de atividade num único local concelhio impulsionou, segundo a Secretaria Regional da Economia, a promoção dos produtos, dos serviços e das marcas, e tem contribuído para a criação de mais e melhor emprego.

A Madeira Parques Empresariais procura “promover, através das infraestruturas de excelência, ambientes empresariais saudáveis, a inovação, o empreendedorismo e o robustecimento da sustentabilidade das empresas instaladas nos parques da Região”, acrescenta a informação divulgada hoje.

E acrescenta ainda que o Governo “reafirma o compromisso de atrair e manter as empresas em parques empresariais de excelência, criados para corresponder ao esforço dos nossos empresários e para trazer o máximo de valor acrescentado à economia local, com uma gestão eficiente, orientada para a promoção e segurança das empresas. Prova disso tem sido o aumento da procura por estes espaços, com um crescimento contínuo da taxa de ocupação dos parques empresariais da Madeira e do Porto Santo.”