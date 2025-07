O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu esta terça-feira, pelas 10h00, o administrador da empresa Sano Horizonte – SARL, Dauda Sanó, da República da Guiné-Bissau, numa audiência oficial realizada no Palácio do Governo Regional.

O encontro inseriu-se na estratégia do Governo Regional de reforço da cooperação económica e empresarial com parceiros internacionais, com especial enfoque no intercâmbio com países lusófonos.

A empresa Sano Horizonte – SARL tem vindo a desenvolver projetos em vários setores na Guiné-Bissau, demonstrando interesse em estreitar relações comerciais e de investimento com parceiros externos.