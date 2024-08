Acordos Coletivos de Trabalho, sob a mediação do Governo Regional, através da Direção Regional do Trabalho, beneficiaram mais de 14 mil trabalhadores, no que toca apenas aos setores da Hotelaria e Restauração.

Este foram dados avançados por Ana Sousa, secretária regional com a tutela do Trabalho, durante as comemorações do aniversário da Associação Barmen da Madeira, que assinala, esta segunda-feira, 54 anos de existência.

Feitas as contas, em 2024, só no âmbito dos trabalhadores similares da hotelaria, tendo em conta que outras categorias tiveram aumentos superiores, foi negociado um aumento mínimo no valor de 65 euros, com efeitos retroativos a 1 de janeiro do presente ano.

Um aumento que se traduziu num acréscimo global médio de 7 a 8% face ao ano passado, acréscimo esse superior ao nível da inflação registada no todo nacional.

Para Ana Sousa, “trata-se de um reconhecimento mais que justo, pelo papel fundamental que estes trabalhadores desempenham na promoção do turismo da nossa Região, contribuindo diariamente para que a Madeira continue a ser um exemplo de qualidade no setor do turismo”.

“Não poderia deixar de endereçar uma palavra de apreço à Direção Regional do Trabalho que tem assegurado os diferentes processos de negociação coletiva, com natureza conciliatória e de mediação, sempre com o objetivo de alcançar uma maior coesão social, sem descurar a aproximação e o equilíbrio de vontades entre empresas e os trabalhadores”.

As comemorações decorreram num dos estabelecimentos comerciais da Associação, no Mercado dos Lavradores, e contou com a presença de sócios, amigos e entidades públicas e privadas que contribuíram, ao longo dos anos, para o crescimento desta associação que conta já com um vasto palmarés de conquistas em competições internacionais.

“A Associação Barmen da Madeira é um verdadeiro pilar na formação, no desenvolvimento e na valorização de uma profissão que exige não apenas técnica, mas também criatividade, simpatia e um profundo conhecimento das nossas raízes culturais. Em nome do presidente do Governo Regional, deixo uma palavra de profundo agradecimento pelo vosso contributo e faço votos de muitos mais anos de sucesso e conquistas”, concluiu.