Os hotéis Savoy Palace, Saccharum, Royal Savoy, NEXT e Calheta Beach, da coleção Savoy Signature, foram reconhecidos com o galardão internacional Green Key 2025, uma distinção que valoriza o compromisso com práticas ambientais e sociais responsáveis no setor do turismo.

As distinções são promovidas pela Foundation for Environmental Education (FEE) e atribuídas em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) - Coordenação Green Key, após avaliação e deliberação do júri, tendo por base critérios ambientais, sociais e de gestão responsável.

A entrega dos galardões na Madeira decorre esta quarta-feira, 9 de julho, durante a cerimónia regional, organizada pela Direção Regional do Ambiente e do Mar, entidade membro da ABAAE.

A Green Key é uma certificação internacional, que distingue unidades de alojamento, parques de campismo, alojamento local e restauração que demonstram boas práticas ambientais e sociais, aliadas à promoção da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

A Savoy Signature reforça, assim, a sua estratégia de investimento contínuo em sustentabilidade, com medidas que integram desde eficiência energética à valorização dos recursos locais e promoção de comportamentos responsáveis entre hóspedes e colaboradores.