No Dia Mundial do Chocolate, a Savoy Signature assinou hoje um protocolo de colaboração com o Centro de Apoio aos Sem Abrigo – CASA, que vai permitir à instituição receber 50% das vendas do Bombom Solidário Savoy Signature.

Trata-se de uma criação exclusiva, no âmbito deste projeto de responsabilidade social, e que está agora disponível para venda a 10 euros cada caixa com quatro bombons, sendo cinco euros revertíveis para o CASA. Foram criados 2.000 bombons com este propósito.

A cerimónia de celebração do protocolo aconteceu esta tarde, no lobby do Savoy Palace.

Para assinalar este momento, foi também criada uma escultura em chocolate de grande escala, da autoria do chef Jorge Cardoso, bicampeão da Culinary World Cup, que está exposta no lobby da unidade de cinco estrelas.

A assinatura do protoloco contou com a presença do CEO da Savoy Signature, Roberto Santa Clara, e da coordenadora regional do CASA, Sílvia Ferreira.

Os chocolates estão à venda no Savoy Palace.