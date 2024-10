A Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco apoio, neste momento, cerca de seis dezenas de crianças, conforme deu conta, esta manhã, Sílvia Gonçalves, presidente da associação no Fórum ‘São Vicente Social’, na Escola Agrícola da Madeira.

A instituição, fundada em 2009 em São Vicente e que tem um centro de acompanhamento na Ribeira Brava, tem por objetivo de apoiar jovens em situação de risco com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, assim como os seus agregados familiares.

Trabalhando sobretudo numa ótica preventiva, a ‘Crescer Sem Risco’ promove uma série de atividades lúdico-recreativas, diálogo interculturais, entre muitos outros princípios baseados na solidariedade, subsidiariedade honestidade, entre outros.

Neste momento, a associação tem em mãos 21 projetos tendo Sílvia Gonçalves destacado o ‘Tearte- tecendo magia’ que consiste em teares comunitários aberto a qualquer pessoa que esteja interessada em fazer o seu próprio tapete de retalhos. Tapetes que são feitos com roupas em fim de vida e que já não dão para reutilizar e que são doadas à instituição. Destacou também o centro intergeracional de São Vicente, projetos europeus Erasmus +, a Horta Pedagógica; os ATLS, na páscoa e no verão, com várias atividades para os jovens; as idas ao cinema e à praia; ações informativas com temas pertinentes; colónia de férias no Porto Santo; convívios; workshops, entre outros.

“Na nossa associação, nós autoidentificámo-nos como uma família, como uma casa. Nós somos a segunda casa de muitas crianças e jovens que apoiamos e lá são todos acolhidos. Temos sempre espaço para mais um +. Respeitamos todas as diferenças de todos (...) o que pretendemos sempre é criar oportunidades”; rematou Sílvia Gonçalves.