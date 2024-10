A ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira assinala 30 anos no dia 12 de outubro e realizará no dia 22 de outubro na Escola Agrícola da Madeira que terá como tema o “cuidado digno sobretudo”.

A informação foi avançada por Sandra Andrade, dirigente da ADENORMA, no Fórum ‘São Vicente Social’, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, uma iniciativa da Câmara Municipal em parceria com o JM Madeira e a rádio 88.8 JM FM.

A conferência contará com a presença de três formadoras continentais, sendo que a parte da tarde está destinada a um workshop ‘Metodologia de cuidados humanitude’ dirigido a técnicos da área social.

A responsável recordou o caminho que tem vindo a ser percorrido pela instituição até à data cuja “primeira grande atividade” arrancou na Boaventura com a reabilitação de várias habitações. Lembrou a posterior adesão ao programa nacional de luta contra a pobreza, assim como a criação dos centros comunitários que persistem até aos dias de hoje. “O grande foco e grande viragem daquele que é hoje o trabalho da ADENORMA surgiu com o estudo de caracterização da população idosa do concelho de São Vicente. Foi ai que foi possível conhecer as necessidades das pessoas da São Vicente”, denotou, explicando que o estudo foi realizado em 2010 com o apoio da Câmara. Foram feitas cerca de 1.300 entrevistas a idosos do município.

Sandra Andrade finalizou com foco no futuro, sublinhando o interesse da Associação em continuar a levar a cabo os seus projetos já consolidados, estudar as necessidades da população e conseguir, através de apoios, implementar novas iniciativas para conseguir chegar ao maior número de pessoas.