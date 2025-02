A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou, no dia 11 de fevereiro, uma ação de sensibilização sobre a importância da hidratação nos idosos, na sua sede.

A iniciativa foi conduzida pela enfermeira Manuela Teixeira, do Centro de Saúde de São Roque do Faial, e teve como objetivo alertar a comunidade sobre os riscos da desidratação, especialmente entre os idosos.

A enfermeira destacou o papel fundamental da água no organismo, mencionando benefícios para as articulações, rins e a qualidade da pele, e aconselhou a ingestão de 1,5 a 2 litros de água por dia. Também sugeriu outras formas de hidratação, como infusões, chás, hortícolas, frutas, leite e sumos sem adição de açúcar.