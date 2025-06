A Casa do Povo de São Roque do Faial volta a organizar, durante o mês de julho, um conjunto de atividades de verão dirigidas às crianças e jovens da freguesia. A iniciativa, já habitual nesta altura do ano, tem como objetivo proporcionar momentos de convívio, aprendizagem e diversão durante as férias escolares.

As inscrições estão abertas até ao dia 2 de julho e as atividades arrancam no dia seguinte, 3 de julho.

Apesar de este ano a instituição não ter sido contemplada com jovens no âmbito do programa “Jovem em Formação”, a Casa do Povo decidiu manter a realização da iniciativa. Para tal, contará com o apoio de uma jovem universitária, que irá realizar o seu Estágio de Verão na instituição, contribuindo para o sucesso e dinamismo das atividades.