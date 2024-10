A Junta de Freguesia de São Pedro reiniciou, esta semana, as atividades destinadas à população sénior da freguesia, projeto intitulado ‘Os Maiores da Freguesia’.

No arranque das atividades, o presidente da Junta Manuel Filipe esteve presente para salientar que este projeto da Junta de Freguesia de São Pedro, tem como foco fomentar um processo de envelhecimento que conceda dignidade àqueles que já deram o melhor de si pela freguesia e pela Madeira, mas que, apesar do avançar da idade, devem manter a vitalidade, a alegria e a presença de espírito para evitar a rotina melancólica que muitas vezes conduz à solidão e consequente depressão.

Nesse sentido este projeto “aborda temáticas como a estimulação cognitiva atividade física, a nutrição entre muitas outras temáticas”, referiu a Junta em nota de imprensa.

Depois da pausa de verão, as atividades regressam à Junta de Freguesia com “novidades no programa” pelo que aquela entidade relembra ainda se encontram abertas inscrições para todos os habitantes da freguesia e que as mesmas são gratuitas.

Os interessados poderão obter informação na própria Junta ou no site da Junta de Freguesia de São Pedro.