A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai reforçar as medidas de acessibilidade durante as Festas de São Pedro, que arrancam já amanhã, dia 26 de junho, e se prolongam até 1 de julho.

Com o objetivo de garantir uma participação mais inclusiva, a autarquia irá disponibilizar três lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade reduzida. Estes lugares, devidamente identificados com o respetivo dístico de estacionamento, estarão situados à entrada da cidade, na zona da doca habitualmente utilizada por autocarros turísticos, permitindo um acesso facilitado ao recinto principal, no Varadouro.

Tal como em edições anteriores, será também assegurada uma zona reservada junto à régie, especialmente destinada a pessoas com mobilidade reduzida.

O cartaz das Festas de São Pedro promete animar Câmara de Lobos com um programa diversificado que inclui concertos de artistas bem conhecidos do público, como Ivandro, Anjos, Ana Malhoa e Piruka, entre outros.