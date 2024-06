O Centro Cívico de São Martinho recebeu, ontem, pelas 18h00, a última de 6 sessões de esclarecimento do Orçamento Participativo do Funchal, numa sessão que teve como principal destinatário a população residente na freguesia de São Martinho e que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Para esta edição do OPF, a Câmara Municipal do Funchal disponibiliza uma verba global de 600.000 euros para implementar os projetos apresentados e mais votados pelos cidadãos nas 4 categorias (juvenil, escolar, concelhia e sénior).

Até 31 de julho, todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em função das categorias juvenil, escolar, concelhia e sénior, podem submeter as suas propostas em op.funchal.pt - tendo também sido possível, presencialmente, através das diversas sessões de esclarecimento, que foram realizadas.

O OPF é organizado de acordo com a seguinte metodologia:

Preparação do processo e divulgação (1 a 31 de maio de 2024): divulgação presencial e digital da iniciativa por parte da equipa do Orçamento Participativo do Funchal, junto das diversas instituições, entidades e associações da cidade;

Apresentação de propostas (15 maio a 31 julho de 2024): os cidadãos são convidados a apresentar ideias às categorias juvenil, escolar, concelhia e sénior, através da plataforma eletrónica op.funchal.pt ou através das sessões de esclarecimento;

Análise técnica (7 agosto a 7 outubro de 2024): as propostas apresentadas são analisadas pela equipa de avaliação técnica, composta pelos técnicos municipais;

Votação pública (1 novembro a 1 dezembro de 2024): o direito à votação é exercido por todos os cidadãos, portugueses e estrangeiros, através da plataforma eletrónica ou através de SMS;

Apresentação dos Resultados (dezembro de 2024): Os projetos elegidos pelos cidadãos na votação pública são apresentados numa sessão pública presidida pela Sr.ª Presidente da CMF e pela população em geral. Simultaneamente, os resultados são publicados na plataforma online;

Execução dos projetos aprovados (janeiro de 2025 a janeiro 2027): Concretizado o projeto, procede-se à sua inauguração e entrega à população, em cerimónia presidida por um representante da CMF e pelos respetivos participantes.