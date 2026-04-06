São Gonçalo com semana dedicada à saúde e bem-estar

A freguesia de São Gonçalo, no Funchal, procura afirmar-se como uma “referência na promoção da saúde e do bem-estar”, recebendo por estes dias a Semana da Saúde São Gonçalo 2026, que decorrerá entre hoje e sexta-feira, no edifício da Junta de Freguesia.

“Trata-se de uma iniciativa única no concelho do Funchal, sendo São Gonçalo a única freguesia que assinala o Dia Mundial da Saúde dedicando-lhe uma semana inteira de atividades, com palestras, workshops, ações didáticas, rastreios e diversas iniciativas de sensibilização dirigidas à população”, dá conta a Junta de Freguesia, em nota de imprensa.

Ao longo de toda a Semana da Saúde, em São Gonçalo, estão programadas, diariamente, duas ou mais ações de sensibilização dedicadas aos cuidados de saúde, abrangendo um leque diversificado de áreas. Entre os temas em destaque encontram-se a saúde mental, a alimentação saudável, a saúde oral, a terapêutica segura, a prevenção cardiovascular, bem como, o sistema de resposta na emergência pré-hospitalar e o suporte básico de vida. A iniciativa pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do autocuidado, incentivando a adoção de estilos de vida mais saudáveis e reforçando a literacia em saúde junto da comunidade.

Outro dos pontos fortes do evento é a “qualidade e diversidade dos seus oradores”. A programação conta com a participação de governantes, autarcas e vereadores, a par de médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, entre outros profissionais de saúde. Esta abordagem multidisciplinar procura assegurar “o rigor e a clareza na transmissão dos conteúdos, permitindo oferecer à população informação credível, atualizada e relevante para o quotidiano, promovendo melhoria das competências de autogestão em saúde”.

“A Semana da Saúde representa um compromisso claro com a qualidade de vida da nossa população. Queremos uma freguesia mais informada, mais saudável e mais ativa, e é por isso que promovemos iniciativas de prevenção, sensibilização e educação para a saúde ao longo de todo o ano, sendo esta semana um momento particularmente importante de proximidade com a população”, vinca o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas.

A Semana da Saúde inclui ainda rastreios de fatores de risco cardiovascular e ações de esclarecimento e interpretação dos resultados, intervenções fundamentais para a prevenção e deteção precoce de problemas. Estão também contempladas sessões de atividades físicas, promovendo o envelhecimento ativo e hábitos de vida saudáveis. As iniciativas destinam-se não apenas à população em geral, mas também aos alunos da Universidade Sénior de São Gonçalo, acreditada pela RUTIS, que terão uma participação ativa ao longo da semana.

De resto, destacar que a sessão de encerramento da Semana da Saúde será presidida pela secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, “o que demonstra a relevância e o reconhecimento institucional desta iniciativa”.

A Semana da Saúde integra-se numa estratégia mais ampla de promoção da saúde e bem-estar na freguesia, sendo que ao longo de todo o ano serão desenvolvidas diversas atividades nesta área, “reforçando o compromisso de São Gonçalo com a qualidade de vida da sua população”.