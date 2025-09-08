Santana: Perestrelo compromete-se com horários alargados dos centros sociais e ‘cheque farmácia’

“Uma das primeiras medidas que iremos implementar, caso sejamos eleitos no próximo dia 12 de outubro é reabrir o Centro Social da Corujeira, na freguesia do Faial, e alargar o horário de funcionamento de todos os Centros Sociais Municipais, porque entendemos que esta é uma medida de grande impacto, importância e utilidade para a população sénior que tem um grande peso no nosso concelho”, garante a candidata do PSD/M à Presidência da Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, assumindo priorizar, na sua candidatura, a área social e o apoio à população idosa.
Declarações feitas precisamente junto ao Centro Social Municipal da Corujeira, que é da tutela do município, um Centro inaugurado em 2011, que “acabou por ser fechado este ano com a justificação de que haveriam poucos utentes”.
“É nosso propósito inverter esta politica de encerramento de estabelecimentos, tornando-os mais próximos e acessíveis, porque, pelos vistos e ao contrário do atual Executivo Municipal, entendemos que a solidão não se contabiliza e que as pessoas do nosso concelho precisam – e muito – de serviços de proximidade”, sublinha a candidata, assumindo que o Município “pode e deve ter um papel mais ativo” na proteção, no cuidado e na atenção à população idosa de Santana, sendo a dinamização destes Centros uma das várias respostas a dar.
Cláudia Perestrelo que, a par do alargamento do horário dos Centros Sociais Municipais, compromete-se a garantir, também e entre outras medidas que constam do seu Manifesto Eleitoral, a aplicação de um apoio financeiro para os medicamentos de todos os idosos que residam no concelho.
“Assim que assumirmos funções, iremos aplicar o “Cheque Farmácia”, um apoio financeiro a todos os idosos do nosso concelho para a aquisição de medicamentos na farmácia”, assegura a candidata Social-democrata, deixando claro que Santana tem um “índice de envelhecimento elevado e que, consequentemente, existe uma maior prevalência de doenças nesta faixa da população”, sendo por isso fundamental “que a autarquia também apoie estas pessoas que trabalharam toda a sua vida, que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de Santana”.
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo...
A Junta de Freguesia de São Pedro abriu as candidaturas para as bolsas de estudo para o ano letivo 2025/2026, promovendo desta forma a igualdade de oportunidades...
A zona de check-in do Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrada e evacuada na devido a um incidente relacionado com a possível presença...
No dia 6 de setembro, o ARTHub Madeira e o Art Center Caravel, no Funchal, transformaram-se num verdadeiro ateliê vivo, onde sustentabilidade e moda se...
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou hoje aos habitantes da Cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares...
O JM e a Rádio JM FM, em parceria com o Canal NaMinhaTerra, promovem uma ronda de debates em preparação para as eleições autárquicas de 12 de outubro.
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu hoje por ampla margem o voto de confiança que havia pedido na Assembleia Nacional, e deverá apresentar...
Madalena Costa continua a fazer história! A madeirense de 16 anos tornou-se hoje a primeira atleta em idade júnior a vencer um Campeonato da Europa de...
Foram constituídos dois arguidos no processo do incêndio que, em 2024, destruiu mais de 5.100 hectares na Madeira, incluindo áreas de Laurissilva, e que...
A Escola da APEL recebeu, entre quinta-feira e domingo, o seminário Madeira Camp Jiu-Jitsu, dinamizado pelo mestre Sérgio Vita e pela Academia Icon Team...