Santana: Cláudia Perestrelo defende recuperação do Festival da Canção do Faial

A candidata do PSD/M à Câmara Municipal de Santana defende a recuperação do Festival da Canção do Faial.

“Sendo certo que existem muitas lacunas e muitas respostas em falta para com todas as freguesias do nosso concelho – sejam elas do ponto de vista da Habitação, das acessibilidades, do apoio e acompanhamento social ou, mesmo, da dinamização económica e da criação de novas oportunidades de emprego e fixação de pessoas – também é verdade que não tem existido, ao longo dos últimos doze anos e por parte da autarquia, uma efetiva aposta na valorização da nossa identidade local e é nessa perspetiva que assumimos o compromisso de recuperar o Festival da Canção do Faial, aquela que foi no passado uma marca fundamental desta freguesia”, afirma Cláudia Perestrelo.

Em ação de proximidade, a candidata fez questão de sublinhar que a governação camarária do CDS, nos últimos doze anos, “não teve a capacidade de olhar e valorizar a identidade histórica, cultural e social de cada uma das freguesias do concelho, sendo também essa, agora, a meta a que se propõe”.

“A par das medidas transversais que o Município deve assumir para beneficio de toda a população, é preciso que tenhamos uma governação mais atenta, mais próxima e, sobretudo, mais respeitadora da identidade e da diversidade local que fazem parte do nosso concelho, sendo a recuperação e a dinamização do Festival da Canção apenas uma das nossas apostas”, explica, acrescentando que em todas as freguesias, “existe uma riqueza cultural e social que precisa de ser mais valorizada para o futuro e, em particular, junto das novas gerações, precisamente para que seja salvaguardada”.

Cláudia Perestrelo assumiu, igualmente, outros compromissos relativos à melhoria da qualidade de vida dos Faialenses.“Continuam a faltar, na freguesia do Faial, acessos condignos a muitas habitações nas zonas altas e acessos pedonais que sejam seguros, questões que iremos priorizar”, garante, frisando que é importante olhar para zonas como a do Lombo Lourenço, para a questão do caminho antigo da Diferença e também para a zona do Guindaste, zonas essas que aponta faltar “intervenção por parte do município”.

“O nosso programa contempla um conjunto de soluções para as acessibilidades e melhoria da qualidade de vida da nossa população, mas é também nosso objetivo celebrar um protocolo de colaboração ativa com a Junta de Freguesia para que os mais de 15 quilómetros de caminhos e veredas sejam mantidos, limpos, requalificados e reforçados na sua segurança, sendo que, para isso, estou certa de que a proposta de derramar trinta mil euros, por ano, da Taxa Turística pelas freguesias, será uma boa ajuda”, rematou a candidata.