Santana: Cláudia Perestrelo defende recuperação do Festival da Canção do Faial

A candidata do PSD/M à Câmara Municipal de Santana defende a recuperação do Festival da Canção do Faial.
“Sendo certo que existem muitas lacunas e muitas respostas em falta para com todas as freguesias do nosso concelho – sejam elas do ponto de vista da Habitação, das acessibilidades, do apoio e acompanhamento social ou, mesmo, da dinamização económica e da criação de novas oportunidades de emprego e fixação de pessoas – também é verdade que não tem existido, ao longo dos últimos doze anos e por parte da autarquia, uma efetiva aposta na valorização da nossa identidade local e é nessa perspetiva que assumimos o compromisso de recuperar o Festival da Canção do Faial, aquela que foi no passado uma marca fundamental desta freguesia”, afirma Cláudia Perestrelo.
Em ação de proximidade, a candidata fez questão de sublinhar que a governação camarária do CDS, nos últimos doze anos, “não teve a capacidade de olhar e valorizar a identidade histórica, cultural e social de cada uma das freguesias do concelho, sendo também essa, agora, a meta a que se propõe”.
“A par das medidas transversais que o Município deve assumir para beneficio de toda a população, é preciso que tenhamos uma governação mais atenta, mais próxima e, sobretudo, mais respeitadora da identidade e da diversidade local que fazem parte do nosso concelho, sendo a recuperação e a dinamização do Festival da Canção apenas uma das nossas apostas”, explica, acrescentando que em todas as freguesias, “existe uma riqueza cultural e social que precisa de ser mais valorizada para o futuro e, em particular, junto das novas gerações, precisamente para que seja salvaguardada”.
Cláudia Perestrelo assumiu, igualmente, outros compromissos relativos à melhoria da qualidade de vida dos Faialenses.“Continuam a faltar, na freguesia do Faial, acessos condignos a muitas habitações nas zonas altas e acessos pedonais que sejam seguros, questões que iremos priorizar”, garante, frisando que é importante olhar para zonas como a do Lombo Lourenço, para a questão do caminho antigo da Diferença e também para a zona do Guindaste, zonas essas que aponta faltar “intervenção por parte do município”.
“O nosso programa contempla um conjunto de soluções para as acessibilidades e melhoria da qualidade de vida da nossa população, mas é também nosso objetivo celebrar um protocolo de colaboração ativa com a Junta de Freguesia para que os mais de 15 quilómetros de caminhos e veredas sejam mantidos, limpos, requalificados e reforçados na sua segurança, sendo que, para isso, estou certa de que a proposta de derramar trinta mil euros, por ano, da Taxa Turística pelas freguesias, será uma boa ajuda”, rematou a candidata.
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
Portugal vive, desde 1976, na contradição de proclamar Autonomia às suas regiões atlânticas enquanto mantém sobre elas o peso de uma centralização financeira...
Nasci na Madeira, um cantinho no céu, isolado para o bom e para o mau. Longe das guerras, com acesso a educação, saúde e perspetiva de futuro. Mas no mesmo...
O “Barómetro do Poder Local” de 2025, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revela os seguintes dados: 83% dos inquiridos têm uma imagem positiva das...
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
O XRP é conhecido por suas transferências rápidas e de baixo custo, tornando-se uma opção popular para pagamentos internacionais. Agora, com a adição do PlanMining, cada vez mais detentores...
Um golo de Rodrigo Mora, aos 89 minutos, garantiu hoje ao FC Porto a segunda vitória na fase de liga da Liga Europa de futebol, na receção ao Estrela...
A Loja de Juventude da Nazaré foi inaugurada esta quinta-feira, 2 de outubro, num espaço situado na Rua do Brasil. A cerimónia contou com a presença da...
A DTIM tem inscrições abertas para quatro cursos relacionados com a Inteligência Artificial (IA), totalmente online e em horário pós-laboral.
‘O Futuro...
A Noir&Noivas, reconhecida loja especializada em moda nupcial, prepara-se para receber no próximo dia 01 de novembro, entre as 18h00 e as 21h00, um evento...
A ministra da Justiça disse hoje que “deve haver sempre moderação e proporcionalidade nos meios que são utilizados em qualquer investigação”, escusando-se...
Meia centena de pessoas concentraram-se esta tarde, junto ao Palácio de São Lourenço, em protesto contra a detenção, pela Marinha israelita, dos portugueses...
O Sporting de Braga tornou-se hoje a primeira equipa portuguesa a vencer no reduto do Celtic nas taças europeias de futebol, à 13.ª tentativa, em encontro...
Jorge Carvalho, candidato da coligação PSD/CDS “Funchal Sempre Melhor” à Câmara Municipal do Funchal, esteve em contacto direto com duas instituições de...
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que acompanha de perto “a crescente militarização da Europa” e alertou que a resposta “não tardará” e...
Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma “falha...