O executivo de Santa Cruz, com o presidente Filipe Sousa à cabeça, visitou as obras de requalificação da estrada do Cristo Rei.

Uma obra que envolveu a requalificação do Caminho Velho dos Barreiros na freguesia do Caniço e na Rua Bela de São José, na freguesia de Santa Cruz no valor global de 220 mil euros.

No mais, a autarquia informa que está previsto, entretanto, a requalificação da Travessa dos Imigrantes na freguesia do Caniço e Caminho da Achadinha na freguesia de Gaula.