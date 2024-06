Santa Cruz: Filipe Sousa começa discurso com pedido de desculpa aos militares

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, começa o discurso dos 509 anos do concelho a pedir desculpa aos militares pelo facto de “três autarcas” (que não nomeou) terem permanecido sentados durante o hino da Maria da Fonte.

Um momento que considerou “arrepiante” e uma afronta aos militares presentes na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz.

Este é, segundo disse, o segundo hino da hieraquia do país e que tem estado em todas as comemorações oficiais desde que Filipe Sousa está à frente da autarquia.

Sobre a ausência do Governo Regional, o presidente do executivo de Santa Cruz disse que Albuquerque não está na cerimónia porque “mentiu” e como não pediu desculpas ao povo do concelho não é convidado.