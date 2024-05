A Câmara Municipal de Santa Cruz deliberou, hoje, atribuir a medalha de mérito, grau ouro, à Paróquia da Camacha, como entidade promotora da eleição do Imperador, por ocasião da Festa do Divino Espírito Santo.

Élia Ascensão, vice-presidente do Município, destacou, ao Jornal, esta deliberação, sublinhando o reconhecimento público pela oferta de atividades culturais que promovem e salvaguardam a identidade e as práticas de uma comunidade num determinado lugar ou sítio. Lembrando que o Município de Santa Cruz é o único concelho da Madeira que celebra a eleição do Imperador, por ocasião das Festas do Espírito Santo, Élia Ascensão destaca que o evento tem a pretensão de recuperar uma tradição secular, recuperada no ano de 1984 e que celebrou os seus 40 anos a 20 de maio deste ano.

À reunião de hoje foi ainda a constituição de um fundo de maneio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz. Uma verba que se destina a apoiar despesas ocasionais e de pequeno montante, resultantes da ação da CPCJ, suas famílias ou pessoas que têm à sua guarda de facto, sempre que não seja possível assegurá-las através dos recursos formais das entidades, no valor mensal de 153 euros. Esta medida foi aprovada por maioria, com votos a favor do JPP e abstenção do PSD. Segue para a Assembleia Municipal.

Por outro lado, foi aprovado, por unanimidade, um apoio financeiro a um munícipe para a realização de uma pequena cirurgia. O valor é de dois mil euros. Também unanimidade, mereceu a atribuição de uma bolsa artística a uma aluna do concelho, no valor de 300 euros.

As patinadoras Madalena e Margarida Costa, receberam, por unanimidade, um voto de louvor. Voto que também foi atribuído ao Clube Sport Juventude de Gaula.