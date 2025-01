O SANAS Madeira recebeu, incluído na cerimónia do 93º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a Medalha de Agradecimento da Liga dos Bombeiros Portugueses, destaca a entidade, em nota de imprensa.

Esta distinção, proposta pelo Comandante do CBSSC em reconhecimento da relevância dos serviços prestados, destina-se a “galardoar pessoas singulares e coletivas (...) que pratiquem atos de relevância para a Causa dos Bombeiros Portugueses” e é da responsabilidade de atribuição da Chancelaria das Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A medalha, primeira distinção do género para a Associação Madeirense para Socorro no Mar, é um “reconhecimento que nos deixa profundamente agradecidos e orgulhosos. As colaborações com as diversas Corporações de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira são de uma frequência quase semanal” e a mais recente “inclusão do SANAS Madeira no Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, com quem temos uma estreita parceria, são demonstrativos da importância que a Associação Madeirense para Socorro no Mar tem na emergência pré-hospitalar em meio aquático” refere Ângelo Abreu.

“As capacidades, que são agora reconhecidas, são espelho de uma estratégia de incremento das competências de todo o Corpo Operacional que tem como objetivo primordial garantir uma melhor resposta integrada no salvamento marítimo na Região Autónoma da Madeira”, termina o Comandante.

Do total de missões realizadas em 2024, foram registadas 17 operações em colaboração com os Corpos de Bombeiros, totalizando 74 elementos embarcados nas embarcações salva-vidas da instituição.