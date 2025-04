O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira está a mostrar-se insuficiente para a quantidade de convidados que vieram assistir à tomada de posse do XVI Governo Regional.

Dentro de instantes, pelas 16h00, e na presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Rangel e do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, Miguel Albuquerque e os oito secretários regionais serão chamados para assinar o auto da posse.

A assistir à cerimónia estão representantes dos grupos parlamentares, mas também diversas personalidades convidadas. Esta legislatura é representada por PSD (23 deputados), JPP (11), PS (8), Chega (8), CDS/PP (1) e IL (1).

Recorde-se que, para além do reeleito presidente do Governo Regional, mantêm-se no Executivo Jorge Carvalho, na Educação, Ciência e Tecnologia, e Eduardo Jesus, desta feita na Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura. Estreiam-se Micaela Freitas, que sucede a Pedro Ramos, na Saúde e Proteção Civil; Nuno Maciel na Secretaria de Agricultura, sucedendo a Rafaela Fernandes; Paula Margarido, na Inclusão, Trabalho e Juventude, anteriormente tutelada por Ana Sousa; Pedro Rodrigues, que ocupa o lugar de Pedro Fino nos Equipamentos e Infraestruturas; José Manuel Rodrigues na Economia, e Duarte Freitas, nas Finanças, sucedendo a Rogério Freitas.