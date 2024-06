Está apurada a composição da Mesa da Assembleia Regional para aquela que será a XIV Legislatura.

Depois do impasse em torno da presidência da ALRAM, com José Manuel Rodrigues a ser reeleito à terceira tentativa (subindo de 20 para 23 e depois para os necessários 24 votos favoráveis, contra os 22 de Sancha Campanella), foram nomeados vice-presidentes da Mesa José Prada e Rubina Leal, do PSD, e Victor Freitas do PS.

A votos foram Clara Tiago (PSD) e Marta Freitas (PS) para secretárias, e Cláudia Gomes (PSD) e Jéssica Teles (JPP), como vice-secretárias. Numa eleição única, a lista recebeu 46 votos favoráveis e um voto em branco.