O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, disse hoje no Porto, onde participa na sessão de encerramento do evento “SHT-Science to Health to Tech - H-INNOVA”, que o envolvimento da Região em projetos ligados à tecnologia e, neste caso concreto, na área da saúde, coloca o arquipélago numa posição privilegiada nos cuidados à população e aos utentes em particular.

De acordo com Rui Barreto, um dos exemplos que ilustram esse privilégio “é o projeto H-innova, o qual coloca a Madeira na vanguarda tecnológica na área da saúde, numa lógica de melhorar a eficiência, a qualidade e a melhoria dos cuidados a prestar aos madeirenses, porto-santenses, mas também àqueles que nos visitam e que possam necessitar de atenção e cuidados médicos”.

Conforme referiu o secretário regional da Economia, Mar e Pescas, “o hospital do futuro na Madeira será de referência internacional pela tecnologia aliada ao humanismo dos profissionais e da sua competência”.

Rui Barreto recorda, a este propósito, que “os investimentos que têm sido feitos nas áreas tecnológicas e das telecomunicações fazem com que a Região apresente, hoje, condições únicas nestes domínios, projetando as instituições regionais, como a Universidade, a ARDITI e a Startup Madeira e atraindo, ao mesmo tempo, entidades e empresas para se instalarem neste arquipélago, cuja natureza geográfica deixou de ser um sinónimo de isolamento, tornando-se numa plataforma de ligação a todo o mundo”.

Este evento, que decorre esta terça-feira no auditório do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, no Porto, é promovido pelo H-Innova, em parceria com a Unidade Local de Saúde de Santo António e a PremiValor Consulting e surge no âmbito da quinta edição do do H-Innova: Health Innovation Hub, um acelerador de inovação para a área da Saúde, envolvendo hospitais, universidades, centros de investigação, startups, empresas e organizações de referência num ecossistema integrado.

De acordo com a organização do evento, trata-se de uma iniciativa com âmbito nacional e internacional, que compreende um fórum de debate focado em tópicos que constituem desafios estratégicos para o setor da saúde, juntando diferentes intervenientes como sejam Autoridades de Saúde, Prestadores de Cuidados de Saúde (nomeadamente Hospitais e Centros de Oncologia), Laboratórios, Empresas de Tecnologia, Universidades e Centros de Investigação.

A edição deste ano está focada no tema da “Cibersegurança, proteção de dados e aplicações de Inteligência Artificial na prática médica, com vista a partilha de experiências sobre ciberataques a hospitais e outros prestadores de cuidados de saúde, mas também a implementação da Diretiva NIS 2 e implicações, incluindo a nível pessoal, para membros do conselho de administração e diretores de hospitais. Pretende, igualmente, apresentar soluções de cibersegurança e proteção de dados para hospitais e outros prestadores de cuidados de saúde.