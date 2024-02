Rui Barreto atalha caminho e admite deixar o Governo

A aparente disponibilidade para sair é tornada pública 15 dias depois de Albuquerque ter anunciado que uma matéria sob a alçada de Rui Barreto estava entre os objetos da megaoperação policial. Hoje, no DN, surge a indicação de que Barreto não deverá integrar o próximo governo.

Ao mesmo tempo, sabe o JM que tem subido de tom, nos últimos dias, a pressão entre as cúpulas do PSD para que Rui Barreto acompanhe Rogério Gouveia e Pedro Fino, se se confirmar a saída destes dois social-democratas.

Ainda hoje, na edição impressa do JM, há essa referência explícita de social-democratas surpreendidos com o silêncio de Barreto quando é voz corrente no Governo o desprendimento de Gouveia e de Fino

Uma delegação do CDS será ouvida hoje, às 12 horas, pelo representante da República para a Madeira no âmbito das audiências promovidas por Ireneu Barreto na sequência do pedido de demissão de Miguel Albuquerque.