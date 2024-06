“É fundamental que a União Europeia reforce, no próximo Quadro Comunitário, as suas dotações orçamentais e os incentivos e apoios à nossa atividade produtiva, para que a Região tenha um setor económico forte e empresas capazes de criar mais postos de trabalho e garantir melhores rendimentos aos seus trabalhadores, assegurando-lhes o direito à igualdade de oportunidades”. A convicção é da candidata pela AD às Eleições Europeias do próximo dia 9 de junho, Rubina Leal, à margem de uma visita à Empresa António Nóbrega, considerada “um exemplo de boas práticas”.

Rubina Leal que, a este propósito, garantiu que tudo fará, no Parlamento Europeu, para “que este reforço seja assegurado”, assim como sublinhou a necessidade de serem assumidas, nesta matéria, “medidas concretas que diminuam a burocracia, que agilizem os processos e que tornem, consequentemente, mais fácil o acesso dos empresários a estes apoios.

“Temos de ter, necessariamente, mais incentivos à nossa atividade e produtiva, tanto mais quando sabemos que o nosso tecido empresarial é maioritariamente composto por micro e pequenas empresas, que precisam de ser apoiadas”, referiu, por fim, a candidata, deixando claro que é fundamental que a Região continue a crescer economicamente e a ter estabilidade, sendo essencial, para tal, que a economia funcione e cresça de forma sustentável.