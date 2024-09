Com o propósito de proceder à reparação das redes de escoamento de águas residuais e pluviais, a Câmara Municipal do Funchal irá condicionar a circulação rodoviária na Rua Velha da Ajuda, no segmento a oeste da Rua da Casa Branca, a partir de amanhã, dia 26 de setembro (quinta) até ao dia 5 de outubro (sábado).

Em nota de imprensa, a Câmara do Funchal agradece “desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.”

Para mais informações deve consultar a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt