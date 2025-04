Rua do Gorgulho interrompida temporariamente

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, devido à ocorrência de uma rotura na rede de águas residuais na Rua do Gorgulho, tornou-se necessário realizar as seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária, até à conclusão dos trabalhos de reparação:

- Fica interrompida a circulação rodoviária no segmento a sul da saída do parque de estacionamento Lido, num troço com cerca de 50 metros;

- Fica proibido a circulação de veículos com peso superior a 3,5 toneladas na Rua do Gorgulho;

- O acesso com veículos ligeiros aos hotéis, à superfície comercial Pingo Doce e respetivo parque de estacionamento, mantém-se pela Rua do Gorgulho;

- O acesso ao Complexo Balnear do Lido e parque de estacionamento coberto do Lido deverá ser efetuado pela Rotunda do Leichlingen e pela Promenade do Lido, via que será aberta à circulação automóvel de forma temporária, até à reposição da normalidade na Rua do Gorgulho;

- A sinalização temporária e a Polícia de Segurança Pública estarão no terreno para coordenar a circulação rodoviária.

Desde já, a CMF “apela à compreensão e colaboração de todos os utilizadores da via pública, lamentando desde já os incómodos causados por esta situação, necessária para salvaguardar o bom funcionamento das infraestruturas públicas”.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar os serviços municipais através do 291 211 000.