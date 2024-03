RTP aponta para vitória da AD

A projeção feita com base num estudo da Católica para a RTP acaba de ser apresentada com maioria para a Aliança Democrática, que obtém entre 29% e 33% dos votos dos portugueses. Com este resultado, a coligação entre PSD, CDS e PPM teria entre 83 a 91 deputados.

Segue-se o PS, que recolhe entre 23% e 29% dos votos. Com este resultado, o PS elege 69 a 77 deputados na Assembleia da República.

O Chega confirma a subida e deverá ter entre 14% e 17% nestas eleições. Esta projeção representa a eleição de um vasto grupo parlamentar que terá entre 40 a 46 eleitos em São Bento.

Segue-se o Iniciativa Liberal, com um resultado a oscilar entre os 5% e os 7%, a que corresponde a eleição de 5 a 7 deputados.

O Bloco de Esquerda situa-se entre os 4% e os 6% dos votos, o que dará para eleger 4 a 6 parlamentares.

O Livre ultrapassa a CDU e fica com entre 3% a 5% dos votos deste domingo. Se se confirmar este resultado, o Livre terá entre 3 a 5 eleitos.

A CDU terá apenas entre 2% a 4% dos votos, a que corresponde apenas a eleição de 2 a 3 deputados.

Finalmente, o PAN andará entre os 1,5 e os 2,5%, o que dá entre 0 a 1 deputado na Assembleia da República.