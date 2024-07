O secretário regional das Finanças usou da palavra para responder a Paulo Cafôfo, para dizer que não embarca no cenário de tragédia que este traçou na sua intervenção, consultar aqui. Isto, numa altura em que decorre o debate para apreciação do relatório anual “A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2023”.

Rogério Gouveia lembra que a Região não estava no mesmo patamar que o resto do país e que essa evolução, em termos de desenvolvimento, também se coaduna com essa circunstância.

No entanto, estão em consonância relativamente à importância da Zona Franca e do Centro Internacional de Negócios, ponto de acordo, e que o Governo da República sempre foi cooperante com a Região e dialogante, no entanto, diz Rogério Gouveia, é importante acautelar a continuidade do atual regime.