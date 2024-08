Rodrigues: Governo deve explicar “decisões ou não decisões” sobre os incêndios

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defende explicações do Governo Regional no Parlamento sobre os incêndios.

A declaração de José Manuel Rodrigues foi proferida esta tarde, à SIC, e confirma um posicionamento que diverge do que tem sido o discurso oficial do presidente do Executivo e do secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Já ontem, José Manuel Rodrigues visitou o Curral das Freiras bem cedo, na qualidade de presidente da Assembleia e defendeu o reforço de meios para o combate aos fogos. Idêntica atitude tinha assumido na véspera enquanto presidente do CDS.

Hoje, à SIC, Rodrigues foi mais claro: “Eu julgo que o Governo está disposto e deverá, obrigatoriamente, ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre aquilo que se passou”.

O presidente da Assembleia reconhece o trabalho realizado nos últimos anos, ao nível de corta-fogo e outras medidas para mitigar o efeito dos incêndios, mas admite que, “eventualmente, poderíamos ter feito mais”, disse.

Rodrigues acrescentou ainda que o Governo deve “dar explicações sobre as decisões ou não decisões ou decisões que foram atempadas e outras não, na decorrência destes incêndios”.