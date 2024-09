O RIR (Reagir Incluir Reciclar) alertou ontem sobre queixas que, segundo o partido, chegam através de moradores no Monte, “que se mostram indignados e revoltados pela falta de limpeza em várias zonas da freguesia”.

“Uma das situações referidas, situa-se no Caminho da Portada de Santo António, cuja moradora já fez várias reclamações na CMF pela falta de limpeza num terreno particular junto à sua residência, cujas plantas invasoras e animais rastejantes e roedores invadem a sua habitação. Sente-se gozada cada vez que lá vai demonstrar a sua preocupação”, aponta o partido, num comunicado assinado pela coordenadora regional, Liana Reis.

Outras situações enunciadas pelo partido referem-se igualmente à “falta de limpeza de vários terrenos baldios, bem como arredores do Hospital dos Marmeleiros e jardins repletos de espécies invasoras em redor do centro de saúde local”, casos que o RIR adianta já ter denunciado no passado mês de agosto.

“Chegaram-nos igualmente queixas do estado das estradas da referida freguesia, nomeadamente na Estrada dos Marmeleiros, cujo asfalto está em péssimas condições”, acrescenta ainda. “Sendo uma freguesia tão procurada pelo turismo, a mesma apresenta um aspeto decadente a quem a visita. É fazer o percurso até ao Largo da Fonte e deparamo-nos com terrenos repletos de plantas invasoras, sem bermas arranjadas, isto sem falar nos demais acessos às restantes zonas da freguesia. Os moradores sentem-se indignados e alguns até referem sentirem-se abandonados pela autarquia, que apenas se preocupa com festividades e nada mais.”