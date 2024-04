Ricardo Lume, do PCP, diz que os madeirenses sentiram bem na pele quando ousaram pôr em causa a criação do monopólio do Leite, com a Revolta do Leite, assim como com a Revolta das Águas, na Ponta do Sol.

O deputado adiantou que a Revolução de Abril foi tão profunda que não se resume a um ato revolucionário único e que exige desenvolvimentos inovadores. Desde 25 de Abril de 1974, existiram os que tudo fizeram para colocar em causa as conquistas de Abril.

O deputado falou da escandalosa e injusta distribuição da riqueza que apenas beneficia os grandes grupos económicos, que é bem evidente na Região Autónoma da Madeira.

No dia 26 de maio, “é preciso combater as injustiças, levar a luta do dia a dia ao seu voto. A luta pelos direitos dos jovens, pela escola pública, pelo direito à justiça e combate à corrupção”, adiantou, para dizer que a CDU é um partido que defende os interesses dos povos.