O Município da Ribeira Brava volta a promover o Convívio de Natal para a população sénior do concelho no dia 18 de dezembro, a partir das 11h30, no pavilhão desportivo da Serra de Água.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas nas Casas do Povo, nas Juntas de Freguesia e nos serviços da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Outra opção é o QR Code presente no cartaz ou através do link https://forms.gle/tARh8EdiY3Myx7jL7

Trata-se de uma atividade inclusiva que pretende juntar o maior número de idosos para um almoço de convívio onde reine a animação e a boa disposição, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

Ciente de que a solidão aumenta entre a população sénior, a autarquia entende que é preciso a implementação de medidas inclusivas e políticas sociais que estimulem o envelhecimento ativo e promovam um dia-a-dia mais saudável, pelo que esta iniciativa é vista como uma forma de conviver e partilhar momentos com os munícipes de várias faixas etárias.

O convívio destina-se às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mas abrange os casais em que um dos cônjuges tenha uma idade inferior. A animação estará garantida com grupos de música tradicional.

O transporte será facultado pela autarquia, devendo as pessoas manifestar esse interesse no ato da inscrição.