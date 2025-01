A Ribeira Brava acolhe amanhã um espetáculo alusivo ao ‘Cantar dos Reis’, que terá como palco a frente-mar da vila, cumprindo uma das tradições do Natal madeirense que serve para encerrar as celebrações desta quadra festiva.

Este ano, a festa faz-se com a prata da casa através de seis atuações. Para além dos Grupos de Reis das Casa do Povo da Ribeira Brava, do Campanário, da Tabua e da Serra de Água, participam ainda os jovens do Coro infanto-juvenil da Ribeira Brava e o Grupo de amigos da Tabua.

Antes, pelas 18h30, será realizado o segundo e último sorteio da campanha ‘Eu opto pelo Comércio Local’, organizada pela Câmara Municipal, que teve por objetivo impulsionar as vendas nas lojas do concelho durante a quadra natalícia. No total, serão sorteados 16 vales de compras no valor de 1550 euros.

“Depois de uma programação de Natal rica em eventos e celebrações no concelho, os Reis são uma excelente forma de encerrar estas festividades, pois continua a ser uma tradição vivida com entusiasmo pela população”, realça a autarquia, através de um comunicado enviado à redação.

Mais enfatiza Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que esta iniciativa visa ainda juntar as pessoas e proporcionar um momento de convívio, de confraternização e de animação através de cantares populares alusivos aos reis.