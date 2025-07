O auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) recebeu, esta tarde, 120 técnicos sociais, um encontro que juntou a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a presidente do conselho diretivo do ISSM, Nivalda Gonçalves, o vice-presidente Ambrósio Teixeira e a vogal Mara Rodrigues.

Em cima da mesa estiveram os temas associados à carreira, oportunidades e desafios para o futuro.

“Cada um de vós é essencial e determinante para o trabalho que compete ao Instituto de Segurança Social e à Secretaria Regional de Inclusão, trabalho e Juventude”, afirmou, durante a reunião, Paula Margarido, fazendo questão de agradecer o empenho e a dedicação de todos os profissionais presentes.

Após a reunião, a governante teve ainda a ocasião de privar com os técnicos sociais num momento de convívio, uma iniciativa que se insere na política de proximidade da Secretaria Regional e do ISSM com os seus colaboradores.