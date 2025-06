A temperatura está mais quente na Madeira nesta reta final do mês de junho e o próximo fim de semana convida a um mergulho nas praias da Região, não só com os termómetros que hoje podem chegar aos 27.ºC, como também pela temperatura da água do mar, que irá oscilar entre os 22/23ºC.

Para esta sexta-feira, 27 de junho, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, temporariamente pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste e nas terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a costa norte ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros no final do dia, e para a costa sul ondas inferiores a 1 metro.