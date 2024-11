As Ilhas Canárias são o destino perfeito para escapar do inverno ou aproveitar um verão eterno. Em Fuerteventura, o Barceló Fuerteventura Mar espera por você, oferecendo uma estadia inesquecível junto à praia de Caleta de Fuste, famosa por sua areia dourada e águas tranquilas, ideais para toda a família. Relaxe com o som do mar, pratique esportes aquáticos ou simplesmente aproveite um coquetel enquanto contempla o pôr do sol. Nesta Black Friday, torne isso realidade com até 55% de desconto.

Nesta Black Friday, não perca a chance de descobrir destinos únicos com os Hotéis Barceló . Se as suas próximas férias são em praias paradisíacas, se você prefere uma aventura no deserto ou gosta de cidades cheias de cultura, a Barceló tem a oferta de Black Friday hotéis perfeita para você. Faça sua reserva e prepare-se para viver experiências inesquecíveis!

A essência de uma viagem está em encontrar aquele lugar onde tudo o que você precisa para ser feliz está ao seu alcance. Com as ofertas de Black Friday dos Hotéis Barceló, esse sonho está mais próximo do que nunca. Aproveite descontos de até 40% em destinos únicos e adicione mais 15% com o código 24BF15 . Descubra os melhores destinos da Barceló e planeje férias que ficarão na memória para sempre.

Se você sonha com uma escapada luxuosa em um paraíso tropical, as Maldivas são o destino ideal. O Barceló Whale Lagoon Maldives é um oásis que combina villas sobre a água, vistas deslumbrantes e uma experiência exclusiva. Desfrute de snorkel em seus recifes de corais, relaxe nas praias de areia branca ou encante-se com seus pores do sol incríveis. Torne suas férias extraordinárias reservando com as ofertas de Black Friday.

Luxo ou aventura? Dubai tem os dois!

Dubai é a mistura perfeita entre modernidade e tradição. Hospede-se no coração da Dubai Marina, no Barceló Residences Dubai Marina, e explore lugares como o impressionante Burj Khalifa, o histórico Deira Old Town ou viva uma aventura no deserto com um safári único. Além disso, não perca a experiência de sobrevoar a cidade em um balão de ar quente. Nesta Black Friday, aproveite o máximo de Dubai por muito menos.

História, cultura e praias espetaculares na Andaluzia

A Andaluzia tem um charme único que combina tradição, natureza e cultura. Visite cidades como Granada, onde a Alhambra te transportará para outra época, ou Sevilha, com sua impressionante Catedral e o ambiente animado de suas ruas. Se você busca praia, o Barceló Isla Canela, em frente ao mar, é a escolha perfeita para curtir a brisa do Atlântico e os sabores do sul da Espanha. Não perca a oportunidade de descobrir tudo isso com descontos irresistíveis.

Luxo e relaxamento na Riviera Maia

O Barceló Maya Palace, no coração da Riviera Maia, é o lugar ideal para desconectar e aproveitar o paraíso. Suas praias de areia branca e águas cristalinas são só o começo. Visite o sítio arqueológico de Chichén Itzá, explore os famosos cenotes ou pratique mergulho nos recifes de corais. Nesta Black Friday, dê o salto para umas férias de sonho no Caribe com até 55% de desconto.

Barcelona e seu encanto mediterrâneo

Barcelona é uma cidade que sempre surpreende. Desde a arquitetura única do Park Güell até a energia do Camp Nou, passando pelas ruas estreitas do Bairro Gótico, sempre há algo novo para descobrir. Hospede-se no Occidental Barcelona 1929, que combina conforto e uma localização excelente perto das principais atrações da cidade. Com as ofertas de Black Friday, redescubra Barcelona pelo melhor preço.

Madri, a cidade que nunca dorme

A capital espanhola convida você a aproveitar sua vibrante vida cultural e noturna. O Barceló Torre de Madrid, localizado na Plaza de España, é o ponto de partida perfeito para explorar locais icônicos como o Museu do Prado, o Parque del Retiro ou os bares e restaurantes de Malasaña e La Latina. Seja no inverno ou no verão, Madri sempre tem algo especial para te oferecer.

Dicas para aproveitar ao máximo as ofertas de Black Friday

Antes de fazer sua reserva para um desses destinos, confira essas dicas para aproveitar ao máximo as promoções incríveis:

- Planeje suas datas: As ofertas são válidas para viagens de 1º de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. Consulte seu calendário e escolha datas com menor demanda para economizar ainda mais.

- Seja flexível: Às vezes, um pequeno ajuste nas datas pode abrir oportunidades de melhores preços e disponibilidade nos hotéis mais procurados.

- Use o código 24BF15: Não esqueça de aplicá-lo durante o processo de reserva para obter 15% adicionais ao desconto já aplicado.

- Consulte as condições: Alguns hotéis têm restrições específicas. Se tiver dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente.

- Seja rápido: As melhores ofertas acabam primeiro, então não espere muito para fazer sua reserva.

Agora sim, você está pronto para reservar suas férias dos sonhos!