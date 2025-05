A Câmara Municipal do Funchal anunciou que, devido a obras de requalificação da Ponte do Mercado, que se irão iniciar na próxima segunda-feira (26 de maio) e que terão um prazo de execução previsto até à sexta-feira seguinte (30 de maio), será necessário implementar alterações temporárias à circulação rodoviária e pedonal naquela zona.

Nesse sentido, a autarquia alerta para o condicionamento à circulação rodoviária na Rua do Visconde de Anadia, na via de trânsito Este, no troço contíguo à Ponte do Mercado, bem como na Rua Brigadeiro Oudinot, via de trânsito Oeste.

Entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua Brigadeiro Oudinot será interrompida a circulação rodoviária na via de ligação, tal como acontecerá com a circulação pedonal na passadeira que liga o passeio norte da Rua Dr. Fernão de Ornelas à Ponte do Mercado. Como alternativa para aceder à Rua do Hospital Velho e Rua da Infância, os condutores devem circular até à Praça da Autonomia e subir a Rua Brigadeiro Oudinot.

“Em caso de eventos na via pública que inviabilizem o acesso rodoviário à Praça da Autonomia, a inversão de marcha será efetuada pela via de trânsito junto ao Centro Comercial Anadia”, acrescenta ainda a autarquia

A Câmara do Funchal realça ainda que “é expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e respetiva envolvente imediata”.