“Atualmente, existem dezenas de Helicópteros espalhados pelo País que são pagos pelo Governo da República para combater os incêndios e, naturalmente, faz todo o sentido e é de enorme justiça que, também na Madeira, os meios aéreos sejam pagos pela República” defendeu, hoje, o deputado Paulo Neves, numa oportunidade em que fez questão de frisar que, para além desta responsabilidade, é também fundamental que a Região possa contar com mais meios aéreos desta natureza, assumidos pelo Estado.

“As próprias alterações climáticas já nos ensinaram que precisamos de um reforço de meios aéreos para o combate aos incêndios e, portanto, para além da assunção, pelo Estado, dos custos do meio que já existe, defendemos o reforço destes meios, ainda mais tratando-se de verbas tão avultadas, na ordem dos seis milhões de euros”, sublinhou, a este propósito, o deputado, sendo esta uma das 39 Propostas de Alteração ao Orçamento do Estado para 2025 que os deputados eleitos pelo PSD/Madeira à Assembleia da República irão apresentar.

Paulo Neves que, neste contexto, garantiu acreditar que o Governo Regional e o Governo da República saberão encontrar, conjuntamente, as melhores soluções, sendo que esta proposta, relativa aos meios aéreos de combate aos incêndios, representa, acima de tudo, uma medida essencial para a salvaguarda de pessoas e bens e, nessa lógica, para garantir a segurança da população que aqui reside.

Ainda no que respeita ao Orçamento do Estado para 2025, Paulo Neves destacou, entre o vasto leque de medidas a apresentar, a área da mobilidade, enunciando, entre outras Propostas de Alteração, aquelas que se prendem “com a ampliação da Placa de estacionamento do Aeroporto do Porto Santo, com o Passe SUB-23 para os Jovens e com o Subsídio Social de Mobilidade, para que os residentes e estudantes só paguem o que têm a pagar sem ter de adiantar dinheiro ao Estado”.