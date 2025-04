O treinador do Nacional, Tiago Margarido, operou quatro alterações no onze inicial dos alvinegros comparativamente à equipa que alinhou na jornada anterior, e que se saldou com uma derrota por 1-0 diante do Estrela da Amadora, na Choupana.

Para o duelo desta tarde frente ao Boavista (15h30), o técnico dos alvinegros promoveu o regresso de Zé Vitor, que falhou o último jogo devido a lesão (foi suturado com quatro pontos num pé), ao eixo da defesa, por troca com Leo Santos, tendo apostado ainda em José Gomes para a lateral-esquerda, que vinha sendo assumida por Appiah.

Como esperado, Djibril Soumaré, que falhou o último encontro por castigo, voltou ao ‘miolo’, remetendo Matheus Dias para o banco de suplentes.

No ataque, Fuki Yamada substituiu Dudu Teodora, que ficou fora da ficha de jogo.

Onze do Nacional: Lucas França, Garcia, Zé Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes, Djibril Soumaré, Luís Esteves, Daniel Penha, Fuki Yamada, Joel Tagueu, Paulinho Bóia.