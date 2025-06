O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador do México, Bruno Figueroa.

O diplomata desloca-se à Região quando se celebram os 160 anos das relações diplomáticas entre Portugal e o México, e manterá durante a sua visita encontros com a comunidade mexicana residente, além de estabelecer contatos que permitam promover ações de cooperação futuras, designadamente de âmbito cultural.

Em relação à Região, que o embaixador visita pela primeira vez, ambos os responsáveis salientaram as coincidências com o México, nomeadamente o contexto económico, com a preponderância do sector do Turismo em ambos os territórios, e salientaram o facto do movimento de turistas oriundo daquele país estar a aumentar significativamente nos últimos anos.

O Representante da República informou o Embaixador do México sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais e agradeceu o esforço do embaixador para estreitar as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasião em particular, com a Região Autónoma da Madeira.