Repavimentação da Estrada da Corujeira gera condicionamento

O arruamento, entre o cruzamento com o Caminho das Tílias e entroncamento do Tanque, manterá os dois sentidos, no entanto a circulação será feita de forma alternada, através de de coordenação por sinalização luminosa temporária.

Devido à repavimentação da Estrada da Corujeira, no Monte, a via estará com condicionamento no trânsito entre 5 e 25 de março.

A Câmara Municipal do Funchal informa ainda:

“Por motivo de exiguidade em alguns segmentos do arruamento, as carreiras n.º 20, 21 e 48 da Horários do Funchal ficam interditas de circular na Estrada da Corujeira, entre as 07h00 e as 17h00, efetuando o percurso alternativo pela E.R. 103 até o Largo da Fonte ou cruzamento com o Caminho das Tílias. Fora deste horário nos dias úteis e aos fins de semana, mantém-se a normal circulação do transporte público.

A circulação na Estrada da Corujeira, entre o cruzamento com o Caminho das Tílias e a zona do Tanque, será garantida através de uma carrinha da Câmara Municipal do Funchal, que efetuará as viagens das 07h00 às 10h00.

Outras informações

É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata.

O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra.

Agradecemos desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”